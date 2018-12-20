Беглов хочет увеличить количество «гайд-парков» до 12

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение правительству проработать вопрос об увеличении количества «гайд-парков» до 12. Об этом на заседании комитета по законодательству в ЗакСе сообщил представитель градоначальника Юрий Шестериков.

По его словам, Беглов поручил правительству изучить места в городе, где можно обустроить «гайд-парк». На данный момент чиновники изучают 25 территорий в разных районах, из которых выберут от 8 до 12 наиболее подходящих.

«Единственное, что мы должны понимать, что Петербург – город особый, с культурно-историческим наследием. В исторических районах более высокие требования к безопасности», – подчеркнул Шестериков и напомнил, что организаторы акций на Марсовом поле, когда там был «гайд-парк», постоянно нарушали нормы по численности участников мероприятия.

Ранее губернатор внёс в парламент документ, корректирующий законодательство о митингах. Согласно ему, в Петербурге увеличится количество «гайд-парков» – мест, где можно митинговать без согласования, но с уведомлением. Сейчас их в городе четыре (в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках).

Также в законопроекте прописана ответственность для тех, кто заявляет о митингах, но не проводит их. По предложению губернатора, если организатор акции не предупредит власти об отмене мероприятия, за это ему будет грозить штраф в размере пяти тысяч рублей, если это должностное лицо – штраф от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

В проекте закона указано, что правительство сможет предоставлять депутатам специальные помещения для встречи с избирателями и согласовывать порядок их организации.

Помимо прочего, в Смольном предложили создать «единое окно» для подачи заявок на митинги численностью до 500 человек в «гайд-парках».