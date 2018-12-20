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Власть
20.12.2018 12:24
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Путин подвел итоги года. «Нам нужен прорыв»

Россия показала улучшение по основным экономическим показателям в уходящем году. Об этом 20 декабря заявил Владимир Путин во время своей традиционной большой пресс-конференции.

По его словам, за 10 месяцев ВВП России вырос на 1,7%. По итогу года рост экономики составит 1,8%. Президент подчеркнул, что впервые с 2011 года бюджет будет профицитным.

Глава государства также отметил, что инфляция будет 4 с небольшим процента. Безработица в 2017-м составила 5,2%, а в этом году упала до 4,8%. По данным Путина, рост реальных доходов населения за 10 месяцев 2018 составил 0,5%.

Путин также завил, что наблюдается рост профицита торгового баланса и золотовалютных резервов страны. Кроме того, Путин отметил рост промышленного производства на 2,9%.

Помимо этого президент привел статистику продолжительности жизни, которая также увеличилась в 2018-м до 72,9 года.

Несмотря на положительные показатели, Путин заявил, что «России нужен прорыв», так как без этого не будет будущего.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2018-м пройдет уже 14-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал  на мероприятие рекордное число журналистов – 1702. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. Так, в 2017 году корреспондент издания 47news спросил  Путина о бесконечной смене управляющих компаний Минобороны, из-за чего военные получают платежки по 50 тысяч рублей. Ранее президент объяснил  переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург именно во время общения со СМИ.

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