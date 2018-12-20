Эксперт: Заявления Трампа о выходе из Сирии – попытка получить поддержку нового Конгресса США

Заявления Дональда Трампа о победе над террористами в Сирии и сообщения СМИ о начале подготовки вывода военных США из этой страны свидетельствуют о попытках американского президента улучшить свой имидж во внутренней политике Штатов. Об этом «Фонтанке» рассказала руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева.

«Это, конечно же, 100% «фактор Трампа». Думаю, ему просто надоело ждать. Быстрого и внушительного эффекта нет, а сейчас еще можно заявлять о победе над террористами. Если еще подождать, то станет ясно, что никакой победы нет, и выходить будет как-то не круто. Плюс он еще с момента избирательной кампании говорил, что считает, что США должны минимизировать участие в военных кампаниях», – пояснила эксперт.

К тому же Трампу нужен позитив на фоне не работающей ему в плюс предвыборной идеи строительства стены на границе с Мексикой и начала работы в январе нового «демократического» Конгресса, полагает американист.

«Сейчас со стеной не получается, так хотя бы это исполнит для своих избирателей. Может быть, надеется таким образом получить поддержку демократов в следующем конгрессе. Хотя вряд ли они оценят. Плюс здесь могут быть какие-то закрытые переговоры с турками и саудитами по Сирии. Подозреваю, что это закончится ничем и они в действительности не выйдут оттуда. Может быть, чуть сократят численность», – уточнила Виктория Журавлёва.

Накануне после заявления Трампа о победе над сирийскими террористами агентство Bloomberg сообщило, что «Трамп уже отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии». Российские СМИ сообщили, что силы США и Франции начали покидать свои позиции в районе города Манбидж на севере Сирии. После этого стало известно о попытках Пентагона отговорить президента выводить войска.

В декабре 2017 года о начале вывода российских войск из Сирии заявлял президент Владимир Путин. В мае 2018 года он уточнил, что вывод войск состоится после начала «политического урегулирования» в Сирии. В июне Путин сказал, что российские войска останутся в Сирии «до тех пор, пока это выгодно России».