«Мегафон» оценил потери операторов от отмены роуминга в 6 млрд рублей

Совокупные потери телеком-операторов после принятия закона об отмене национального роуминга составят 6 млрд рублей в год.

Такую оценку 20 декабря сделал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольсон, передает портал RNS. Собственные потери оператора топ-менеджер при этом оценил в 1 млрд рублей.

18 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене национального роуминга на территории России. Закон, который вступает в силу с 1 июня 2019 года, устанавливает, что на территории РФ оператор устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах субъекта РФ, где он получал номер. Уточняется, что оплате подлежит звонок абоненту, находящемуся за пределами территории РФ.