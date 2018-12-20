Балтзавод не успеет к маю 2019 года передать «Атомфлоту» мощнейший в мире ледокол «Арктика»

Балтзавод окончательно завершит всю работу над головным атомным ледоколом ЛК-60 «Арктика» в мае 2020 года, заявил в интервью "Коммерсанту" 20 декабря президент ОСК Алексей Рахманов. До этого предполагалось передать его заказчику на год раньше.

"Не скрою, история с двигателями серьезно нас задержала, но в следующем году ледокол выйдет на испытания. До конца декабря 2019 года планируем передать его заказчику и дальше совместно будем выполнять ходовые, государственные и ледовые испытания. Завершить всю работу планируем не позднее мая 2020 года, – сообщил Рахманов. – Это вызов и руководству Балтзавода, и всем нашим сотрудникам, потому что выполнить такую амбициозную задачу, как строительство мощнейшего в мире атомного ледокола, можно только с большим напряжением".

При этом второй и третий серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал» планируется сдать в 2021 и 2022 годах.