"Калашников" отправил первую партию автоматов АК-12 Министерству обороны РФ

Концерн "Калашников" начал поставки военным автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа, сообщает 20 декабря портал "Калашников медиа".

"20 декабря концерн отгрузил первую партию АК-12 в количестве 2 500 штук для Минобороны Российской Федерации. Это первый заказчик, получивший новейшие автоматы", – говорится сообщении.

Накануне о том, что АК-12 поступит на вооружение до конца текущего года, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Министерством обороны были сформированы технические требования, отвечающие современным тенденциям. Это и планки Пикатинни, и улучшенная кучность, надежность, и, безусловно, оружие совсем другого уровня», – заявил Криворучко.

По данным "Калашников медиа", автомат постепенно заменит в войсках АК-74М. Он был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных сил России. Ожидается, что до конца года концерн поставит российской армии и первую партию нового автомата АК-15. О том, что АК-12 калибра 5,45 мм и АК-15 калибра 7,62 мм приняты на вооружение Минобороны России, стало известно в начале 2018 года.