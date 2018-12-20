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Общество
20.12.2018 12:30
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Патриарх Кирилл предупредил глав поместных церквей, что там может быть реализован украинский сценарий

Каноническому православию на Украине и во всем мире нанесена тяжелая рана, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в посланиях главам поместных православных церквей, сообщает 20 декабря патриархия. 

Документ направлен главам Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской церквей, Православным церквям Чешских земель и Словакии, а также Америки.

Предстоятель РПЦ отметил: процесс «предоставления автокефалии Украине» был инициирован главой светской власти страны в собственных политических целях. «Состоявшееся собрание лишь подтвердило факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь», – констатировал глава РПЦ, имея в виду присутствие Петра Порошенко в президиуме. 

«Свершившийся акт вопиющего беззакония преподносится властями страны и Константинопольской церковью как объединение украинского Православия, – отметил патриарх Кирилл. – Однако объединения на самом деле не произошло. Раскольники как были раскольниками, так и остались вне Церкви. И, даже объединившись друг с другом, они по-прежнему остаются меньшинством на православной карте Украины».

Патриарх Кирилл недоумевает, как может голос многомиллионной канонической Церкви на Украине оставаться неуслышанным. Он убежден, что случившееся – не просто конфликт интересов Московского и Константинопольского патриархатов, а «глубокое расхождение предстоятеля и иерархов святейшей Константинопольской церкви с православной канонической традицией и святоотеческой экклезиологией».

«Наступает время, когда дальнейшее молчание уже невозможно, ибо то, что происходит на наших глазах, – вызов всему православному миру. Нет сомнений, что украинский сценарий в будущем может быть реализован в отношении какой-либо другой поместной церкви», — говорит в завершение высокопоставленный автор.

Он призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать новую «псевдоцерковную» структуру и не вступать с ней в общение.

Справка:

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко.

Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии. Епифаний заявил, что до этого момента церковь не будет принимать никаких весомых решений.

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