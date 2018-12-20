AVATAR на Петровском острове введен в эксплуатацию

АО «Строительный трест»

АО «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса (МФК) AVATAR*, расположенного по адресу: Ремесленная улица, 21, стр. 1.

В состав 8-этажного МФК входит гостиница на 48 номеров, медицинский центр, офисные помещения и механизированный паркинг на 78 машиномест. Общая площадь объекта составляет 20,8 тыс. кв. м. На верхних этажах запроектированы террасы, с которых открывается вид на восточную часть Петровского острова и центр Петербурга. Минимальная стоимость квадратного метра недвижимости в объекте – от 110 000 рублей.

Петровский остров – одна из наиболее популярных и активно застраивающихся премиальных локаций Санкт-Петербурга. AVATAR* – второй объект бизнес-класса компании «Строительный трест» в этой локации. В декабре 2017 года на Петровском проспекте, 5, был сдан жилой комплекс OSTROV*.

*Аватар, Остров

Справка о компании АО «Строительный трест»

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "OSTROV" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/