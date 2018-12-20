Колонна МЧС РФ доставила в Донецк более 310 тонн гуманитарной помощи

Очередная колонна МЧС России 20 декабря доставила в Донецк более 310 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В Донецкую народную республику прибыл 84-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. Общий вес груза составил более 310 тонн. В его состав вошли детские продуктовые наборы от 0 до 1 года в количестве 10 054 штук и от 1 года до 3 лет в количестве 26 225 штук. Кроме этого в состав груза вошла гуманитарная помощь медицинского предназначения, а также новогодние подарки и целевые адресные грузы", – сообщили спасатели Донбасса.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 ноября. Очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в январе 2019 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 83 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 79 тысяч тонн гуманитарных грузов. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с апреля 2014 года, после того как Донецкая и Луганская народные республики объявили независимость от Киева. В ответ нынешние украинские власти начали против них так называемую антитеррористическую операцию.