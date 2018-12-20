В Петербурге завершено расследование дела о застрявшей расчёске в голове девочки. Тётя ребёнка готовится к суду

Завершено расследование уголовного дела Снежаны Русецкой, по версии следствия вонзившей расчёску в голову двухлетней племянницы. Об этом рассказали в ГСУ СК по Петербургу 20 декабря.

Материалы производства с обвинительным заключением направлены в прокуратуру.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 11 августа из квартиры на Кубинской улице увезли в больницу девочку двух лет с зубчиком от расчески в головном мозге. Сначала родные утверждали, что ребенок упал на расческу сам. Позже тётя девочки объяснила, что своим поступком пыталась успокоить кричащего ребёнка. Женщина оценила свой удар как несильный и заявила о сожалении. Действия 31-летней дамы оценили по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).