Украинцев, ехавших в Петербург, остановило ДТП под Псковом. Среди пострадавших – дети

Семь человек пострадали минувшим вечером в результате столкновения встречных машин на автодороге Р-23 «Псков» (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель) в Псковской области.

Как сообщают 20 декабря местные СМИ, накануне около 21 часа на 309-м километре трассы, в Палкинском районе, столкнулись «Хёндэ Акцент» и микроавтобус «Рено Мастер». По предварительной версии, на встречной полосе находился Hyundai: 43-летняя женщина-водитель объезжала большегрузную машину в зоне действия знака «Обгон запрещён», передаёт Псковская лента новостей со ссылкой на областное УМВД. Третий автомобиль пытался избежать столкновения и вылетел в кювет.

В «Акценте», по данным псковской «КП», ехали две мамы с детьми – возвращались домой из Пскова (по информации ПАИ, в Пыталово). В салоне находились три ребёнка: две девочки 2008 года рождения и девочка 2006 года рождения. Все дети были доставлены в детскую областную больницу, одна девочка в тяжёлом состоянии.

В микроавтобусе «Рено» находились граждане Украины, машина следовала в Санкт-Петербург. Лёгкие травмы получили водитель и его пассажиры: по данным «КП» – трое пассажиров-мужчин, по данным ПАИ – две пассажирки-женщины. Им медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Напомним, пять человек погибли в результате аварии, случившейся 18 декабря на 332-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель – Псков. Обстоятельства похожие: 44-летняя женщина за рулём «Мазды» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в ВАЗ-2114. Среди погибших – сотрудники Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, возвращавшиеся с финала конкурса молодых учёных.