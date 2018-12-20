Смертность из-за алкоголя в Финляндии за 10 лет упала на треть, но новый закон испортил тенденцию

От связанных с алкоголем заболеваний и отравления алкоголем в 2017 году умерло на 11% меньше человек, чем годом ранее. Такие случаи составляют 3% от общего числа смертей в Суоми. Об этом пишет Yle со ссылкой на Статистический центр Финляндии.

Несмотря на то что уровень смертности от алкоголя снизился среди взрослого населения в целом, он вырос среди людей старше 65 лет. Однако смертность сокращается уже в течение десятилетия, причем число случаев, связанных с алкоголем, упало на 32% с 2007 года.

По словам профессора Пиа Мякеля из Национального института здравоохранения и социального обеспечения THL, снижение смертности обусловлено общим уменьшением потребления алкоголя. Но специалист утверждает, что десятилетнее снижение может остановиться, потому что либерализация закона об алкоголе в начале 2018 года позволила потребителям покупать более крепкие алкогольные напитки с содержанием алкоголя до 5,5% в супермаркетах (раньше спиртные напитки крепостью больше 4,3% продавались только в государственной сети Alko).

Предварительные данные THL показывают, что потребление алкоголя выросло на 1% за январь – август этого года.