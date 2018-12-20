«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию улицу Заречная в ЖК «Северная долина»

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Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию улицы Заречной в ЖК «Северная долина». Движение по новой дороге протяженностью 1 километр будет открыто после передачи объекта на баланс города.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Главстрой Санкт-Петербург» разрешение на ввод нового участка улично-дорожной сети в жилом комплексе «Северная долина» в Выборгском районе города.

Четырехполосная дорога протяженностью 1 километр расположена между улицей Федора Абрамова и проспектом Энгельса. Она проходит рядом с домами 11 очереди и после ввода в эксплуатацию обеспечит еще один выезд с территории жилого комплекса. Сегодня в «Северной долине» уже открыты для движения семь участков многополосных дорог общей протяженностью 4,7 км.

Площадь проезжей части улицы Заречная составляет 28 218 кв. м. Рядом с магистралью проложен тротуар, вдоль которого предусмотрена посадка лип и кизильника. Пропускная способность участка – 39 600 автомобилей в сутки. Дорога оборудована тремя светофорами, также на ней будут размещены четыре автобусные остановки.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.