Смольный ввел годовой мораторий на работу единого мусорного оператора

Правительство Петербурга решило отсрочить запуск единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на год. Ранее Госдума окончательно разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу.

Как говорится в информационном письме комитета по тарифам от 19 декабря, «на совещании с участием временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга и членов Правительства Санкт-Петербурга... было принято решение о введении моратория на деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга до 31.12.2019». В связи с этим ведомство уточняет, что оплата услуги по обращению с мусором остается в составе платы за содержание жилого помещения и рассчитывается на квадратный метр.

«Во избежание перерыва в предоставлении услуги по обращению с ТКО с 01.01.2019 организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, и собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах целесообразно обеспечить сохранение и продление ранее действующих договорных отношений с организациями, осуществляющими вывоз ТКО», – добавляет комитет.

Напомним, 18 декабря Госдума ФС РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет Санкт-Петербургу, Москве и Севастополю перенести запуск работы единого регионального оператора на три года.