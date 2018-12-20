Смольный ввел годовой мораторий на работу единого мусорного оператора
Правительство Петербурга решило отсрочить запуск единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на год. Ранее Госдума окончательно разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу.
Как говорится в информационном письме комитета по тарифам от 19 декабря, «на совещании с участием временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга и членов Правительства Санкт-Петербурга... было принято решение о введении моратория на деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга до 31.12.2019». В связи с этим ведомство уточняет, что оплата услуги по обращению с мусором остается в составе платы за содержание жилого помещения и рассчитывается на квадратный метр.
«Во избежание перерыва в предоставлении услуги по обращению с ТКО с 01.01.2019 организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, и собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах целесообразно обеспечить сохранение и продление ранее действующих договорных отношений с организациями, осуществляющими вывоз ТКО», – добавляет комитет.
Напомним, 18 декабря Госдума ФС РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет Санкт-Петербургу, Москве и Севастополю перенести запуск работы единого регионального оператора на три года.
Справка:
В конце декабря 2017 года комитет по благоустройству объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город разделили на северную и южную части, таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. На южный лот претендовала и «дочка» «Автопарка №1 "Спецтранс"» Анатолия Язева «Новый Свет-ЭКО», которая снизила цену с 42,1 млрд до 16,5. Однако и этот контракт получил МПБО-2 за 39,5 млрд. По иску «Нового Света-ЭКО» суд отменил итоги конкурса по южному лоту, но апелляция, в свою очередь, отменила решение арбитража. Кассация 21 ноября подтвердила решение первой инстанции.
Предельный тариф за услугу оператора по вывозу мусора для населения, уже с включенным НДС, составит в северной части города 4405,90 рубля за тонну, а в южной — 4414,52 рубля за тонну. На человека получается 140,14 и 140,41 рубля в месяц соответственно.
В ноябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет Петербургу отодвинуть срок обязательного начала работы регионального оператора на три года.