Трансляция: Большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 20 декабря проводит традиционную большую пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами. Отвечать на вопросы глава государства начнет с полудня в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. «Фонтанка» организует текстовую трансляцию пресс-конференции.

20 декабря, 13:28 «Реставрация социализма невозможна, можно только социализировать экономику»

20 декабря, 13:27 Вспомнили про невероятную тоску россиян про СССР, о которой недавно писали СМИ. 66 процентов ностальгируют по временам социализма. Может его реставрировать, спрашивают у Путина.

20 декабря, 13:24 "Мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без всяких шоков, без всяких нелигитимных действий".

20 декабря, 13:19 "Интересы народа мы защищаем аккуратно. Без хамства", - говорит глава государства на вопрос РИА "Нововсти" о том, что россия постоянно живет под давлением санкций и готова ли страна к очередному витку. В руках журналистки кадр из мультика "Маша и медведь" как символ того, что под санкции грозят подвести даже мультяшных героев. Фото: кадр из трансляции Владимир Путин уверен, что экономика адаптировалась к нынешним условиям. Санкции "заставили нас включить мозги по многим направлениям".

20 декабря, 13:17 "Я в партиях не состою, хотя создавал "Единую Россию".

20 декабря, 13:17 Фото: Пресс-служба президента РФ

20 декабря, 13:15 «Прямую линию» с Путиным смотрят и в Финляндии. Видеоконференцию российского президента транслируют на своих интернет-сайтах центральное финское телевидение Yle, самая многотиражная газета Финляндии, таблоид Ilta-Sanomat, одно из главных общественно-политических изданий Helsingin Sanomat ведет также текстовую трансляцию.

20 декабря, 13:13 Путин: «Хашогги убит, а Скрипаль жив. При этом в отношении России куча санкций, а в отношении другой стороны — тишина. Это русофобский подход. Скрипали — только повод. Цель — сдержать развитие России как возможного конкурента». Говоря о Бутиной, он отмечает, что не понимает, в чем она могла признаться.

20 декабря, 13:12 RT поскромничал и не стал говорить про свои проблемы в Британии, а спросил про решение облегчить украинцам процедуру получения гражданства и вспомнил Скрипалей и Бутину.

20 декабря, 13:09 Дмитрий Песков следит за лентой новостей в гаджете. Остроглазые коллеги замечают, что там есть опальный Telegram. Говорит, что в Британии готовят санкции против RT за нарушений правил вещания. RT получает право задать вопрос.

20 декабря, 13:07 Фото: кадр из трансляции

20 декабря, 13:07 Путин отвечает, что жизнь, конечно, заставит работать вместе, но уровень суверенитета Японии при принятии решений о базах США непонятен.

20 декабря, 13:05 Хирофомо Сугидзаки из японского издания «Киодо цусин» ожидаемо спрашивает про Курилы. Говорит, что Япония полностью зависит от США и любопытствует, не нужно ли сразу обсуждать с американской стороной вопрос островов, на которых может появиться военная база. Фото: кадр из трансляции

20 декабря, 13:04 «Когда мне говорят о молодежи, я вспоминаю трагические и героические события нашей истории. Давайте вспомним роту десантников. 96 молодых парней против двух тысяч. Дрались лопатами и ножами. Вот это молодежь, вот это герои. А волонтеры? 35 тысяч на ЧМ. А молодые люди, которые занимаются поисковой деятельностью. Тысячи тоже. Есть и молодые ученые. Этот слой - и есть наше будущее. Есть среди них и рэперы. Что касается ответственности за поругание символов государства. Это есть практически во всех странах. Нужно с уважением относиться к своей стране. Если есть ответственность вне интернета - в нем она тоже должна быть. По поводу задержаний рэперов я согласен, ничего хорошего в этом нет. Как и в том, что они поют "с матерком"», - отвечает президент. Вспомнил про «группы смерти». «Что, пойдем сейчас все и повесимся что ли? Чур, я не первый. Чур, вы тогда первая будете», - говорит Путин.

20 декабря, 13:02 Путин сразу говорит, что про рэп знает давно, а среди его доверенных лиц есть Тимати. «Расписной такой, хороший человек». Владимир Путин и Тимати Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

20 декабря, 12:60 «Интерфакс» интересует конфликт власти и молодежи. Вспомнили про рэперов и предложения наказывать за негатив в адрес властей.

20 декабря, 12:56 Маргарита Баулина издание «Семья. Общество. Традиции» спросила про проект стадиона для детей из детских домов и неблагополучных семей, который пытаются создать в Петербурге. Посетовала, что комитеты «футболят» их с инциативой. Путин сказал, что он уверен, что вопрос будет решен.

20 декабря, 12:55 Путин: «Мы оказываем поддержку этим людям - мирную. Чтобы их окончательно там не раздавили. И будем это делать дальше. Попытки решить этот вопрос с применением силы - а украинские власти продолжают это делать - обречены на провал. Теперь по поводу урегулирования отношений. Дело не в персоналиях. Дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Это один из наших крупнейших партнеров. Торговый оборот между нашими странами растет, даже в этом году. Это естественные связи, и когда-нибудь они дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, эта ситуация будет продолжаться».

20 декабря, 12:50 Украинский журналист хоть и обещал не устраивать скандал, но пошел сразу с козырей. «Сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Там же нищета, люди превратились в рабов России. Вы боитесь ядерной войны, но стреляете в граждан Украины. Это же вы как верховный главнокомандующий отдали приказ стрелять по морякам. Вы анализируете рейтинги, и есть ощущение, что так вы вмешиваетесь в избирательный процесс, как делали в США? Не может ли так получиться, что диалога между президентами РФ и Украины не будет до тех пор, пока вы не смените работу?». Фото: кадр из трансляции В зале хохот.

20 декабря, 12:48 Путин: «Констатируем, что это была провокация. Провокации всегда плохи, они рассчитаны на обострение ситуации. Зачем нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, у них выборы, нужно поднимать рейтинг действующего президента, но это идет во вред народу. С точки зрения роста рейтинга провокация удалась, но за счет интересов страны. Это плохой способ поднятия рейтинга». Фото: кадр из трансляции Говоря про украинских моряков, Путин заяляет, что их послали в надежде на гибель одного из них. Когда обошлось без гибели, то это вызвало недовольство в украинских военных кругах.

20 декабря, 12:46 «Считаете ли вы, что провокация удалась?», - спрашивает коррсепондент «Известий» про конфликт в Керченском проливе и интересуется судьбой украинских моряков.

20 декабря, 12:43 В ответ Путин говорит, что Верницкий прав и есть чего бояться, хотя нам есть чем защититься. «Теперь США выходят из ДРСМД. Трудно представить, как будет развиваться ситуация. Если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Пусть потом не пищат, мы будем вынуждены ответить, чтобы обеспечить свою безопасность. То же самое - по договору СНВ-3. Никаких переговоров не ведется. Никому не интересно? Ну ладно. Мы можем обеспечить свою безопасность. Мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это плохо», - подытожил Путин.

20 декабря, 12:42 Фото: кадр из трансляции

20 декабря, 12:39 Идут вопросы про научные амбиции в Новосибирске, переработку льна. Слово дают Антону Верницкому с Первого канала и тот говорит, что боится ядерной войны, и его маленький сын тоже боится. Верницкий просит главу государства успокоить его и сына.

20 декабря, 12:35 Журналист из Волгограда спрашивает почему было расформировано Краснознаменное училище. Из ответа Путина выясняется, что его расформировали 20 лет назад, но он пообщается с Минобороны и узнает, что можно сделать.

20 декабря, 12:32 «Рост экономики 1% в год за определенный период времени - он таким был, когда Кудрин был в правительстве. Как у нас говорят в народе, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вообще он хороший специалист, я к нему прислушиваюсь. Вот вы сказали - в ближайшие два года по 2%. Да, в ближайшие - по два, а в дальнейшие правительство планирует три и даже больше. Нам нужно войти в новую лигу экономик - по качеству экономики. Командой Медведева в целом доволен», - ответил Путин.

20 декабря, 12:31 Собрали небольшой коллаж. Какие галстуки выбирал Владимир Путин для больших пресс-конференций в разные годы. Судя по фото, бордовый цвет в фаворе: коллаж/"Фонтанка.ру"/Пресс-служба президента РФ

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20 декабря, 12:28 Следущий вопрос задает телеканал «Россия». Многие эксперты по экономике, в том числе Кудрин, говорят, что последние 10 лет экономика страны растет лишь на 1% — по сути это стагнация. При этом существуют планы на прорыв экономики. А возможен ли он вообще при таких исходных данных? И далее спрашивают, довольны ли вы командой Медведева? Последний вопрос Пескову очень не понравился. Он просит журналистов задавать по одному вопросу.

20 декабря, 12:20 Путин в ответ говорит, что «нам нужен прорыв, нужно перейти в новый технологический уклад». На что выделят больше 20 триллионов рублей.

20 декабря, 12:14 Право первого вопроса традиционно досталось кремлевскому пулу. Журналист ТАСС спросила про национальные проекты. Фамилию Кудрина при этом она не произносит, а просто называет его главой Счетной палаты.

20 декабря, 12:12 Вопросы главе государства наряду с крупными федеральными СМИ хотят задать журналисты изданий «Русская березка», «Наш Филиппок», «Правда и Справедливость», «Горняцкая правда», «Молва», «Слава труду», «Подземный эксперт», «Кривое зеркало», «Упрощенка», РИА «Иван Чай», «Коррупция минус». Фото: Пресс-служба президента РФ

20 декабря, 12:08 Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил перевести телефоны в беззвучный режим. Ждут появления Владимира Путина.

20 декабря, 12:01 Пресс-конференция должна начаться в полдень. Владимир Путин пока в зал не вошел.