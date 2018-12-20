Космонавта Прокопьева спросят про дыру в «Союзе». Рогозин пообещал «поговорить потом»

Вернувшийся из длительной экспедиции космонавт Сергей Прокопьев даст показания по делу об отверстии в обшивке корабля «Союз МС-09». Общаться со следователями ему предстоит после недолгой акклиматизации.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники РИА Новости 20 декабря, встреча Прокопьева со следователями и службой безопасности Роскосмоса может состояться через несколько дней после возвращения экипажа МКС на Землю. Ранее был допрошен Олег Артемьев. Он и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на борту Международной космической станции, когда была обнаружена утечка воздуха.

Сегодня утром экипаж «Союз МС-09» благополучно приземлился в Казахстане. Среди доставленных с МКС грузов — капсула с уликами. Образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты рядом с обнаруженным на обшивке корабля отверстием взяли под охрану. Как отмечает РИА Новости, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин лично поблагодарил Прокопьева и пообещал: «Потом поговорим».

Напомним, утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа 2018 года. Проверка показала отверстие в бытовом отсеке корабля, рядом обнаружили следы работы дрели. Пробоину быстро заделали, однако причины её появления не выяснили до сих пор. Российские эксперты подозревали в случившемся американцев, глава Роскосмоса говорил даже о «космонавте со сверлом». В NASA все подозрения отвергли. В сентябре Роскосмос и NASA договорились молчать о дыре до появления официальных версий. В пресс-службе российской госкорпорации «Фонтанке» заявили, что имя злоумышленника, продырявившего обшивку, вряд ли будет обнародовано.