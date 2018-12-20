В Финляндии иностранец-насильник отделался условным сроком

Уездный суд Кайнуу приговорил 31-летнего иностранца, который изнасиловал женщину в парке, к одному году и пяти месяцам условно. Об этом 20 декабря сообщает Iltalehti.

Мужчина и женщина встретились ранним утром у клуба и ушли оттуда вместе. Как только пара достигла парка, новоиспечённый знакомый набросился на свою спутницу. Несмотря на сопротивление, отбиться от нападавшего женщине не удалось.

Жертва обратилась в полицию, и подозреваемый был задержан спустя два дня, однако через пару дней допросов его отпустили.

Заседание суда проводилось за закрытыми дверями. Условный срок мужчина получил ввиду того, что это был его первый приговор. Кроме того, суд приговорил насильника к выплате 6000 евро компенсации пострадавшей, ещё более 2000 евро преступник должен жертве за судебные издержки.

Ранее сообщалось, что в финском Оулу за короткий период времени было заведено 5 уголовных дел в отношении мужчин иностранноого происхождения по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних.

За 9 месяцев 2018 года в Финляндии было совершено на 6% больше изнасилований, а число других сексуальных домогательств выросло на четверть (26%).