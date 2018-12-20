Восходящее солнце для Марии. Детский хоспис продолжает поиск волшебников

Марии Филиной 15 лет. У девочки тяжелое наследственное заболевание, она передвигается на инвалидной коляске, но это не мешает ей строить планы на будущее. Ещё Маша мечтает съездить в Японию, культурой которой она восхищается, и очень надеется, что найдётся волшебник, который поможет осуществить эту мечту.

Марии Филиной пятнадцать лет. Она увлекается психологией и читает Фрейда, занимается рисованием и изучает иностранные языки, собирается поступить в университет и выучиться на журналиста. У Маши тяжелое наследственное заболевание, она передвигается на электрической инвалидной коляске. Но на любое интересное предложение, поступающее от жизни, у Марии один универсальный и немного ироничный ответ: «Почему бы и нет, могу себе позволить!». С Марией и ее мамой мы встретились в стационаре Санкт-Петербургского Детского хосписа и поговорили о музыке, любви к Японии, планах на будущее и мечте посетить Страну восходящего солнца.

«Рок-вокал немного отличается от эстрадного вокала. Там иная техника, и нужна другая наработка, чтобы исполнять композиции, – объясняет Мария отличие одного музыкального направления от другого. – Рок-вокалом я занимаюсь год, а фортепиано три года. Музыка – мое самое любимое увлечение, хотя трудно выделить что-то одно. Мне нравится все и понемногу».

В это «все и понемногу» умещаются книги по психологии, приключенческие романы Стивенсона, фьорды Норвегии, скандинавская мифология, туманный Лондон, поэзия, любовь к языкам и главная мечта последнего времени – увидеть Страну восходящего солнца. Мария участвует в предновогоднем проекте Детского хосписа «Мечты сбываются», в рамках которого волонтеры, благотворители и просто неравнодушные люди исполняют желания детей с тяжелыми заболеваниями. Заявка Марии под номером 99 – одна из самых необычных. Девушка восхищается культурой Японии и мечтает принять участие в сентябрьском туре в эту страну для инвалидов-колясочников.

Маша с трудом вспоминает, откуда возникла ее любовь к Японии: «Наверное, как у всех подростков, началось все с культуры аниме. Потом я увлеклась традициями японцев, интересовалась тем, как они живут. Это совсем другой мир, нежели у нас. Японцы кажутся мне инопланетянами. Самое удивительное в культуре Японии – новые технологии. Японцы уделяют этому очень много внимания. В то же время, есть и иная сторона – национальная Япония: тихая, размеренная, где всюду стоят храмы, благоговение, покой и созерцание».

О Японии Мария рассказывает так, как будто побывала там не один раз: «В Японии достопримечательности везде, на каждом шагу. Начиная от какого-нибудь японского кафе, заканчивая Скай Тауэр. Для того, чтобы почувствовать Японию, достаточно просто походить по улицам этой замечательной страны».

В хоспис Мария привезла учебник японского языка, чтобы коротать вечера за полезным занятием. Иностранные языки даются 15-летней девушке достаточно легко. Помимо японского Мария делает основной упор на английский язык, изучает норвежский – ради удовольствия и из-за большой симпатии к культуре этой скандинавской страны. Единственная проблема – недостаток языковой практики. «Марии хочется не только слушать учителя, но и больше разговаривать с носителями языка. Общаться не виртуально (по скайпу), а строить живой диалог с человеком», – делится мама девочки.

«В Греции и Финляндии я немного общалась с иностранцами. Несмотря на несколько иной менталитет, другое воспитание и восприятие мира, мне очень понравилось с ними беседовать. И я хочу еще! Самое важное в общении – то, как мы представляемся другому человеку. С этого начинается все, наш самый весомый жизненный опыт», – добавляет Мария к словам мамы.

Мария мечтает о путешествии в Японию и надеется, что уже следующей осенью ей удастся пообщаться с японцами на территории их страны. «Такой шанс – поехать в Японию – очень редко выпадает, тем более инвалиду-колясочнику. И пока есть этот тур для колясочников, есть такая возможность – нужно ее урвать! Если мы сейчас благополучно прозеваем этот момент, можно сказать, что точка поставлена, и я больше никогда не побываю в Японии», – говорит Мария.

Проект Детского хосписа «Мечты сбываются» – и есть тот шанс, который позволяет тяжело болеющим детям исполнить самые сокровенные желания, какими бы недостижимыми они ни казались на первый взгляд. Заявка Марии ждет своего волшебника на сайте www.мечтыдетей.рф, так же как еще 372 мечты подопечных фонда «Детский хоспис».

Маша говорит, что мечта – это чистая эмоция, порыв, то, что представляется не вполне реальным. Ко всему остальному у девушки вполне рациональный подход, она размышляет о том, как можно достичь поставленных целей, строит планы на будущее – увидеть фьорды Норвегии, насытиться атмосферой аристократии в Лондоне, завести блог о путешествиях, встретиться с иностранцами и просто поболтать с ними, поступить в университет и овладеть профессией журналиста.

Мама поддерживает Марию во всех начинаниях, старается уважать личное пространство дочери-подростка. Они любят проводить время вместе, обсуждать прочитанные книги или новые наряды Маши, целый чемодан с которыми девушка привезла с собой в стационар Детского хосписа.

«Как вы уже заметили, мы живем в состоянии полнейшего позитива и гармонии, и это радует. Несмотря на заболевание, у нас все впереди», – говорит мама Марии.

«Комон, мама. Кого это когда-либо останавливало? Тем более нас!», – улыбается Мария.

Мария – настоящий боец. Мы верим, что все ее мечты превратятся в планы и исполнятся в самом скором времени. Помочь Маше и другим ребятам осуществить их заветные желания в канун Нового года можно прямой сейчас на сайте www.мечтыдетей.рф.

Материал подготовлен Санкт-Петербургским Детским хосписом