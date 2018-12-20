"КВС-Сервис" стала победителем регионального конкурса "Лучший двор"

ГК «КВС»

19 декабря генеральный директор ГК "КВС-Сервис" Вадим Ушаков получил диплом победителя и сертификат на 50 тысяч рублей на торжественной церемонии в администрации Ленинградской области. Деньги будут потрачены для дальнейшего благоустройства двора-победителя.

Ранее ГК "КВС-Сервис" получила три благодарственных письма: правительством Ленинградской области было отмечено успешное участие в конкурсах "Лучший двор" и "Лучший подъезд" с тремя объектами из ЖК "Новое Сертолово" и ЖК "Ясно. Янино".

В региональном конкурсе оценивалось активное взаимодействие управляющих компаний и собственников в создании более комфортных условий проживания в многоквартирных домах, поддержании порядка и обустройстве подъездов и дворов.

Напомним, что микрорайон Новое Сертолово строительной компании ГК "КВС" стал победителем независимого конкурса "Доверие потребителя" в 2017 году в номинации "Лучший реализованный проект жилого комплекса эконом и комфорт классов в Ленинградской области".

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)