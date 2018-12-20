В финской Лапландии может появиться Республика Санта-Клауса с «Лас-Вегасом для детей»

Вскоре на севере Лапландии может появиться гигантский парк развлечений — если смелые идеи группы международных инвесторов воплотятся в жизнь, пишет финская газета Iltalehti.

По данным издания, компания под названием Republic of Santa Claus Dream Work хочет создать развлекательную зону площадью 10 тысяч гектаров к северу от Рованиеми, где среди прочего будет огромный купол и пряничный домик с ресторанами и кафе.

Предполагается, что под куполом расположится целый городок из 300 маленьких домиков, тропический спа и детское казино. Руководитель проекта Ари Сиитари утверждает, что «миллионы людей мечтают о таком месте», и называет его «Лас-Вегасом для детей».

Сиитари вынашивал идею Республики Санты пару десятков лет, а за последние два года собрал команду из опытных экспертов, в том числе из сфер туризма и финансов. В марте на место должен приехать основной инвестор из Китая, оборот компании которого составляет 200 млрд долларов. Помимо него о готовности профинансировать проект, по словам Сиитари, заявили десятки инвесторов из США, Азии, Европы и Финляндии, переговоры с региональными властями Лапландии уже ведутся. Решение вопроса об аренде земли с Лесным управлением находится на завершающей стадии.