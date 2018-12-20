Подозреваемому в сексуальном интересе к пациенткам врачу «Ювенты» стало плохо. Из камеры его увезли в больницу

Подозреваемого в изнасиловании пациентки 58-летнего реаниматолога центра «Ювента» госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного комитета Петербурга 20 декабря.

«После задержания злоумышленника, в связи с ухудшением состояния его здоровья, он был помещен в медицинское учреждение, где находится под охраной», — заявили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения Армену Оганесяну и избрании меры пресечения.

Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетние, заявили о нездоровом интересе к ним врача- реаниматолога. Когда девушки приходили в себя после операций, по версии следствия, медик в отношении младших совершил насильственные действия сексуального характера, а старшую — изнасиловал.