Акции компаний Дерипаски резко выросли на фоне новостей о снятии с них санкций США

Акции производителя алюминия UC Rusal показали рост в 24%, а ценные бумаги управляющей компании En+ подорожали на 40% на открытии торгов на Московской фондовой бирже 20 декабря.

По данным на 10:45, за UC Rusal дают 30,57 рубля, что является наивысшим показателям с сентября. В начале торгов акции UC Rusal достигли отметки в 32,9 рубля.

Резкий рост стоимости ценных бумаг вызван заявлением американского Минфина об исключении En+, Русал и «Евросибэнерго» из санкционного списка после того, как их владелец Олег Дерипаска сократит свою долю в компаниях. Так, в En+ его доля снизится с 70% до 44,95%, а голосовать он сможет лишь тридцатью пятью процентами акций. При этом сам бизнесмен останется под санкциями.

Серьезные экономические трудности начались у Олега Дерипаски 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес его самого и его компанию Rusal в очередной санкционный список. За первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. В Вашингтоне заявили, что могут рассмотреть снятие ограничений с Rusal, если Дерипаска потеряет контроль над компанией. Ранее олигарх отказывался принимать условия вывода его компаний из-под санкций.