Беглов подписал закон о выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон о выборах главы города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 20 декабря.

«Закон направлен на демократизацию избирательного процесса. Он создает дополнительные возможности для кандидатов на пост губернатора Петербурга. Он удобен для петербуржцев, позволяет проголосовать на любом участке», – цитируют Беглова в пресс-службе губернатора.

Напомним, что закон о выборах губернатора накануне парламент принял в третьем чтении. При рассмотрении поправок депутаты сохранили муниципальный фильтр на уровне 10 процентов. Также нашла поддержку поправка о возможности голосования под домашним арестом.

Кроме того, документ предусматривает отказ от досрочного голосования и введение процедуры «мобильный избиратель». Закон дает возможность выдвижения на выборах губернатора не от партий, а путём самовыдвижения. Для этого будущему кандидату придётся собрать 2 процента подписей жителей города, а после ещё и пройти процедуру муниципального фильтра – собрать 10 процентов подписей депутатов муниципальных советов города.