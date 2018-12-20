От котлована до остекления ‒ всего за полгода

ПСК

Строительство ЖК «Славянка» выходит на финальный этап – начался монтаж окон. На данный момент полностью остеклены три этажа одного из двух домов.

Все работы выполняются точно по графику. Планируется, что дом будет готов весной следующего года и введён в эксплуатацию по плану в III квартале. В проект изначально закладывались меньшие сроки строительства, чем в среднем при возведении таких зданий. Безусловно, требования технадзора к качеству строительства при этом не меняются. Собственное генподрядное подразделение «ПСК» делает возможным сокращение сроков строительства с сохранением качества. В этом можно убедиться на примере ЖК «Славянка».

Готовый жилой комплекс завершит архитектурный облик молодого микрорайона Санкт-Петербурга. Славянке всего девять лет, но за это время она превратилась в настоящий семейный микрорайон. Здесь появились магазины, спортивные клубы, учебные центры, социальная инфраструктура. Развивается и транспортная инфраструктура: микрорайон связывает семь автобусных маршрутов, а в следующем году запланировано открытие ст. м. «Шушары».

Улучшение транспортной доступности и, как следствие, увеличение транспортного потока не сказалось на экологии. Пушкинский район остаётся одним из «зелёных» на карте города: здесь множество парков и нет промышленных производств. Всё это делает Славянку привлекательным местом для жизни.

«Микрорайон влюбил в себя многих. В отдел продаж обращаются семьи, которые уже живут в Славянке и теперь хотят перевезти сюда родителей», ‒ отмечают в «ПСК».

ЖК «Славянка» рассчитан на покупателей с разным бюджетом и потребностями. В жилом комплексе пять типов квартир – от студий до четырёхкомнатных. В базовом варианте они продаются без отделки, но будущие жители могут заказать опцию «Славная отделка»: полный ремонт и установку сантехники.

Квартиры предлагаются как в рассрочку от застройщика, так и в ипотеку. Сейчас у жилого комплекса семь банков-партнёров и более десятка ипотечных программ. Выбрать подходящую помогут менеджеры по телефону (812) 372-89-15. Они знают, как правильно подать документы, получить одобрение банка и готовы сориентировать вас в нюансах банковского кредитования.

Новости о ходе строительства и новых предложениях ‒ в группе https://vk.com/slavyanka_psk.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house