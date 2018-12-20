18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-8°C
/ Завтра: -10
$ 67.37р
76.94р
13:31 20.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
20.12.2018 10:26
Печать

От котлована до остекления ‒ всего за полгода

От котлована до остекления ‒ всего за полгода

ПСК

Строительство ЖК «Славянка» выходит на финальный этап – начался монтаж окон. На данный момент полностью остеклены три этажа одного из двух домов.

Все работы выполняются точно по графику. Планируется, что дом будет готов весной следующего года и введён в эксплуатацию по плану в III квартале. В проект изначально закладывались меньшие сроки строительства, чем в среднем при возведении таких зданий. Безусловно, требования технадзора к качеству строительства при этом не меняются. Собственное генподрядное подразделение «ПСК» делает возможным сокращение сроков строительства с сохранением качества. В этом можно убедиться на примере ЖК «Славянка».

Готовый жилой комплекс завершит архитектурный облик молодого микрорайона Санкт-Петербурга. Славянке всего девять лет, но за это время она превратилась в настоящий семейный микрорайон. Здесь появились магазины, спортивные клубы, учебные центры, социальная инфраструктура. Развивается и транспортная инфраструктура: микрорайон связывает семь автобусных маршрутов, а в следующем году запланировано открытие ст. м. «Шушары».

Улучшение транспортной доступности и, как следствие, увеличение транспортного потока не сказалось на экологии. Пушкинский район остаётся одним из «зелёных» на карте города: здесь множество парков и нет промышленных производств. Всё это делает Славянку привлекательным местом для жизни.

«Микрорайон влюбил в себя многих. В отдел продаж обращаются семьи, которые уже живут в Славянке и теперь хотят перевезти сюда родителей», ‒ отмечают в «ПСК».

ЖК «Славянка» рассчитан на покупателей с разным бюджетом и потребностями. В жилом комплексе пять типов квартир – от студий до четырёхкомнатных. В базовом варианте они продаются без отделки, но будущие жители могут заказать опцию «Славная отделка»: полный ремонт и установку сантехники.

Квартиры предлагаются как в рассрочку от застройщика, так и в ипотеку. Сейчас у жилого комплекса семь банков-партнёров и более десятка ипотечных программ. Выбрать подходящую помогут менеджеры по телефону (812) 372-89-15. Они знают, как правильно подать документы, получить одобрение банка и готовы сориентировать вас в нюансах банковского кредитования. 

Новости о ходе строительства и новых предложениях ‒ в группе https://vk.com/slavyanka_psk. 

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Setl City
20.12.2018 13:15

ЖК «Философия на Московской» – победитель конкурса «КАИССА»

ЖК «Философия на Московской» от Setl City стал победителем в номинации «Лучший девелоперский проект на рынке жилья эконом и комфорт-класса» на конкурсе «КАИССА-2018».
Группа компаний «ЦДС»
20.12.2018 12:55

Открыты продажи во второй очереди ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС вывела в продажу вторую очередь жилого комплекса ЦДС «Елизаровский».
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
20.12.2018 12:30

Россельхозбанк стал финалистом регионального конкурса «Доверие потребителя»

В Северной столице подвели итоги XI ежегодного независимого конкурса участников рынка недвижимости «Доверие потребителя»
АО «Строительный трест»
20.12.2018 12:30

AVATAR на Петровском острове введен в эксплуатацию

АО «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса (МФК) AVATAR*, расположенного по адресу: Ремесленная улица, 21, стр. 1.
Главстрой Санкт-Петербург»
20.12.2018 11:37

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию улицу Заречная в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию улицы Заречной в ЖК «Северная долина». Движение по новой дороге протяженностью 1 километр будет открыто после передачи объекта на баланс города.
ГК «КВС»
20.12.2018 10:56

"КВС-Сервис" стала победителем регионального конкурса "Лучший двор"

19 декабря генеральный директор ГК "КВС-Сервис" Вадим Ушаков получил диплом победителя и сертификат на 50 тысяч рублей на торжественной церемонии в администрации Ленинградской области. Деньги будут потрачены для дальнейшего благоустройства двора-победителя.
ПСК
20.12.2018 10:26

От котлована до остекления ‒ всего за полгода

Строительство ЖК «Славянка» выходит на финальный этап – начался монтаж окон. На данный момент полностью остеклены три этажа одного из двух домов.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
20.12.2018 10:21

«Дальпитерстрой» построил в Шушарах "умный" дом

Строительная компания «Дальпитерстрой» готовит к вводу необычный дом. Двадцатипятиэтажный "колосс" в цветах российского флага - первое, что теперь видят люди на въезде в Шушары. Но интерес вызывает не расцветка фасада, а высокотехнологичная начинка здания.
АО «Строительный трест»
20.12.2018 10:08

Открыты продажи в ЖК «Новое Купчино»

Компания «Строительный трест» открыла продажи в жилом комплексе «Новое Купчино», расположенном на Малой Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
19.12.2018 17:23

Специалисты Группы «Эталон» приняли участие во Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ»

С 11 по 14 декабря в Ярославле проходил Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».
фото предоставлено компанией "Аэрофлот"
19.12.2018 16:25

Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию

Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию.
Компания Л1
19.12.2018 15:57

По ЖК «Маршал» получены положительные заключения

Компания Л1 получила от АО «Петроэлектросбыт» акт о соответствии техническим условиям жилого комплекса «Маршал».