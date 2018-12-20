«Не следовало драться». Убийца чемпиона-пауэрлифтера Драчёва получил 18 лет

Хабаровский краевой суд огласил приговор за уличную драку, в которой погиб чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. 26-летнего Анара Аллахверанова на 18 лет определили в колонию строгого режима.

Как сообщает Следственное управление СК по Хабаровскому краю, 20 декабря Аллахверанов признан виновным в убийстве, совершённом из хулиганских побуждений. Следствие установило, что 20 августа прошлого года на улице в центре Хабаровска он спровоцировал конфликт с 32-летним Андреем Драчёвым. Оскорбления и нецензурная брань закончились дракой. Камеры видеонаблюдения тогда зафиксировали, что Драчёв получил удар ногой с разворота, упал, после чего противник нанёс ему ещё несколько ударов.

«В ходе следствия обвиняемый вину в убийстве не признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении СК.

Местные СМИ уточняют, что в суде Аллахверанов частично признался, раскаялся и извинился перед родственниками. В последнем слове он заявил, что если бы мог вернуть время вспять, то «объяснил бы самому себе и Андрею, что не следовало драться».

За Аллахверановым следствию пришлось побегать. После драки он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Полиция предлагала 500 тысяч за информацию о нём. Месяц спустя мужчина пришёл с повинной.

Андрей Драчев – чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, выступал в весовой категории до 120 килограммов.