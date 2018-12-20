«Пошехонский» с плесенью. В Подмосковье накрыли фирму, снабжавшую сети просроченным сыром

Крупную партию сыра с плесенью задержали в Подмосковье. Речь идет не о деликатесе, а о банальной просрочке, употребление которой грозило людям больничной койкой.

Об оперативных мероприятиях в городе Руза 20 декабря сообщил Следственный комитет РФ. Экономическая полиция пришла на склад, где хранилось более 10 тонн опасного для здоровья продукта. По версии следствия, использование просроченного товара — не оплошность, а преднамеренные действия. Коммерсанты закупали сыр с истекшим сроком годности, удаляли с него плесень, переплавляли его и фасовали по упаковкам с логотипами известных торговых марок. В сетевые магазины увозили «Пошехонский», «Эдам», копченый «Чечил».

«Согласно заключению эксперта, указанная сырная продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей ввиду наличия в образцах сыра бактерии группы кишечных палочек», – отметили в СК.

Следователи ждут на допрос директоров и учредителей фирмы, рабочий персонал и бухгалтера. В сети, куда поставляли этот сыр, направлено требование убрать товар с прилавков.

Напомним, с 2014 года из-за продуктового эмбарго в Россию запрещен ввоз европейского сыра, в связи с чем нишу заполнить призваны отечественные производители.