«Это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия». Песков объяснил, почему у Путина нет смартфона

Президент России Владимир Путин не пользуется смартфоном, предпочитая ему телефоны закрытой правительственной связи. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» 20 декабря.

По мнению Пескова, владение смартфоном являет формой «эксгибиционизма, причем добровольного». «Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять всё на всеобщий показ», — сказал представитель Кремля.

«Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», — отметил Песков и добавил, что глава государства использует «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи, которые все смартфоны переживут».

Также пресс-секретарь отметил, что необходимую информацию Владимир Путин получает из «папок с распечатками» или из телевизионных дайджестов, а также может сам посмотреть в компьютере.

20 декабря президент России даст очередную большую пресс-конференцию. На мероприятие зарегистрировалось около 1700 журналистов.