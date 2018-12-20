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Происшествия
20.12.2018 10:05
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В Петербурге школьный слесарь задержан по подозрению в педофилии

Школьного слесаря задержали в Калининском районе Петербурга. Мужчина проводил уроки сексуального воспитания под забором соседнего учебного заведения.

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, накануне с заявлением в полицию обратился 39-летний местный житель. По его словам, 17 декабря около 15.00 неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его семилетней дочери. Общение проходило на улице Мечникова у забора школы.

По подозрению в нездоровом взаимодействии с ребёнком задержали 51-летнего слесаря. Мужчина трудится в школе, но в другой, расположенной по соседству.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Напомним, вчера же за подобное задержан реаниматолог центра «Ювента». На врача пожаловались сразу три пациентки, которых в тот день оперировали. 

 

 

 

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