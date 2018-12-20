В Петербурге открываются елочные базары

Торговые точки по продаже новогодних ёлок откроются в Петербурге 20 декабря. Об этом сообщили в комитете имущественных отношений Смольного.

фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Елочные базары заработают по 39 адресам в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском, Московском и других районах Санкт-Петербурга. Приобрести новогоднее дерево горожане смогут вплоть до 31 декабря.

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