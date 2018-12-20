Bloomberg узнало, что Турция передаст российские С-400 на изучение специалистам из США

Турция предложила американским специалистам изучить российские зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400. Идея появилась на фоне угроз США ввести санкции против Анкары из-за покупки российского вооружения, пишет 20 декабря Bloomberg со ссылкой на два знакомых с обсуждением вопроса источника.

По данным источников агентства, инициатива появилась в «последние недели». Турция полагает, что таким образом сможет контролировать возможный санкционный ущерб от покупки ЗРК у Москвы. Другие подробности источники не приводят. В Кремле также пока не отреагировали на информацию.

Накануне стало известно, что Турции предложили купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot MIM-104E. Сделку на 3,5 млрд долларов одобрил Государственный департамент. Россия в ответ заявила, что на поставки ЗРК С-400 это не повлияет.

В декабре прошлого года Турция заключила с Россией контракт на покупку четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. США активно выступали против этой сделки, угрожая отменить поставки истребителей F-16 и F-35, а также ввести санкции против любого покупателя российских ЗРК. В ноябре этого года Турция заявила, что покупка С-400 является «решенным делом» и сделку не отменят.