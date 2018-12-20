Возвращение экипажа МКС на Землю сняли на видео. Капсулу с уликами по делу об отверстии в «Союзе» взяли под охрану

Пилотируемый корабль «Союз МС-09» с экипажем Международной космической станции успешно приземлился в Казахстане 20 декабря. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Twitter и публикует видео приземления аппарата.

«Есть посадка! Добро пожаловать домой, «Алтаи»! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-09» благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полета!» — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что самочувствие космонавта «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Александра Герста и астронавта NASA Серины Ауньер-Чэнселлор хорошее, их эвакуировали спасатели.

RT со ссылкой на РИА Новости уточняет, что спускаемый аппарат взяли под охрану, поскольку на нем на Землю доставили улики о появлении отверстия от сверла в бытовом отсеке «Союза». Космонавты привезли образцы герметика, которым закрыли отверстие, пластины микрометеоритной защиты, а также мазки с поверхности бытового отсека. Ранее сообщалось, что результаты исследований поверхности МКС во время выхода космонавтов в открытый космос могут засекретить.

3 декабря на МКС отправился новый экипаж – россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.