В Петербурге задержали реаниматолога. Он сексуально интересовался девушками под наркозом

Специалиста городского центра «Ювента» задержали в Адмиралтейском районе Петербурга. Врача подозревают в нестандартном удовлетворении своих сексуальных предпочтений. Заявили на него три пациентки, которые в тот день побывали на операционном столе.

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, накануне с заявлением в полицию обратилась 32-летняя петербурженка. Она рассказала, что её 16-летняя дочь с утра приходила в себя после операции в палате пробуждения «Ювенты» на Старо-Петергофском проспекте, когда ее беспомощностью воспользовался анестезиолог-реаниматолог. Он совершил в отношении девятиклассницы насильственные действия сексуального характера.

58-летнего Армена Оганесяна в тот же день задержали. Позже жалоба поступила ещё от двух пациенток из этой палаты. О насильственных действиях сексуального характера сообщила 17-летняя студентка. А работающая кассиром 21-летняя горожанка заявила об изнасиловании. Девушки приходили в себя после наркоза и не могли оказать сопротивление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Задержанный имеет более 35 лет стажа работы, состоит в Ассоциации анестезиологов и реаниматологов.

В «Ювенте» факт задержания своего сотрудника подтвердили.

«19 декабря в администрацию центра «Ювента» поступило сообщение о возможных противоправных действиях со стороны врача анестезиолога-реаниматолога, – сообщили там. – Администрация центра немедленно отреагировала и вызвала правоохранительные органы. В настоящее время, по требованию правоохранительных органов, мы не можем предоставлять дополнительную информацию в интересах следствия».