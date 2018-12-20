«Мы должны ответить с силой». Американские сенаторы выступили за операцию в Чёрном море

Более сорока американских сенаторов призвали провести многонациональную операцию «Свободная навигация» в Черном море. Резолюцию сенаторы Рон Джонсон, Ричард Дублин и 39 их коллег предложили в ответ на «агрессивные действия России в Керченском проливе».

«США и их союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское», – говорится в тексте документа, который 20 декабря приводит «Коммерсантъ».

«Российская атака на украинские корабли стала эскалацией конфликта, на который мы должны ответить с силой», – продолжают авторы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у украинских военных «нет альтернативы», кроме как устроить новый проход флота для того, чтобы остановить якобы имеющий место «захват Азовского моря» Россией. Для поддержки Украина приглашает натовские корабли или «хотя бы наблюдателей». В альянсе на предложение не ответили. В российском МИДе инициативу назвали «безответственной провокацией» и добавили, что это только усугубит ситуацию в регионе.