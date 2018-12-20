ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

В ГИБДД задумались о повторном экзамене на знание правил дорожного движения при замене водительского удостоверения, которая требуется каждые десять лет. Идею поддержал глава ведомства Михаил Черников.

Как 20 декабря пишет «Коммерсантъ», предложение прозвучало на четвертом ежегодном конгрессе автошкол, в котором участвовало руководство ГИБДД. Черников счел его «хорошей инициативой» и предложил проработать, но при этом отметил, что потребуются большие ресурсы и подобную проверку можно сделать добровольной.

Начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков также рассказал о новшествах, которые планируется ввести для водителей. Так, в Минюст поступил законопроект о создании электронного реестра медицинских справок, выдаваемых в ходе обучения в автошколах. Иностранцев, которые получат вид на жительство в России, обяжут в течение полугода обменять национальные права на российские. Для этого, возможно, им придется пройти обучение в автошколах по сокращенной программе.

Также Гиляков сообщил, что ГИББД хочет запретить открывать категорию D (автобусы) гражданам без стажа вождения в других категориях.

В начале ноября МВД предложило объединить при сдаче водительского экзамена «площадку» и «город». Законопроект рассмотрят в начале 2019 года. Как следует из текста, кандидаты в водители не будут заранее знать маршрут, а некоторые упражнения с «площадки» перенесут на улицы.

В начале декабря стало известно, что автошколы обяжут передавать данные о своих выпускниках в федеральный реестр Рособрнадзора. Нововведение заработает с 1 января 2019 года, за невыполнение предусмотрен штраф.