Кабмин Литвы подготовит закон о заморозке средств «российских олигархов»

Правительство Литвы намерено подготовить законопроект, который создаст правовые механизмы для замораживания средств российских предпринимателей и должностных лиц, находящихся под санкциями. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Как 20 декабря пишет РБК, ранее аналогичные механизмы предложили рассмотреть сейму Литвы оппозиционные консерваторы и либералы. Линкявичюс сообщил, что кабмин Литвы поддерживает введение подобных санкций идейно, однако его не устраивает тот вариант законопроекта, который был предложен оппозицией.

«Иными словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать. Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый (...) проект закона, и мы будем готовы это сделать», — заявил министр.

Дополнения в закон о реализации экономических и международных санкций предусматривают включение в него так называемого «списка Магнитского». Таким образом Литва сможет запрещать въезд обвиняемым в нарушениях прав человека и коррупции лицам, а также получит право замораживать их средства на счетах. Литовским компаниям и гражданам будут запрещены коммерческие связи с фигурантами списка.

7 декабря Литва ввела национальные санкции после инцидента в Керченском проливе. Санкции предполагают расширение черного списка — в него планируется добавить 20 человек. Позднее сейм Литвы принял резолюцию, в которой попросил ЕС и НАТО усилить антироссийские санкции.

В российском МИД заявили, что Россия зеркально ответит на введенные Литвой санкции. Любые «антироссийские действия» Вильнюса не останутся без адекватной реакции, подчеркнула представитель ведомства Мария Захарова.