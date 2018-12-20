Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ и закупить новую технику

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки. Они должны будут синхронизировать процесс со сроками ввода заправочной инфраструктуры на газе в регионах.

Как 20 декабря пишет РБК, это следует из протокола совещания у вице-премьера от 12 декабря, на котором обсуждалась программа по развитию рынка газомоторного топлива до 2024 года. По словам источника РБК в Минэкономразвития, которому поручено готовить директивы, сроки их подготовки пока не обозначены, круг госкомпаний также еще не определен. Однако реализовать поручение нужно будет с 2019 по 2024 год, на которые рассчитана программа по развитию рынка газомоторного топлива Минэнерго.

«Российским железным дорогам» по итогам совещания было дано отдельное поручение: совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Минфином предусмотреть в долгосрочной программе развития компании расходы на появление заправок с газомоторным топливом вдоль железнодорожных путей общего пользования для подвижного железнодорожного состава, следует из протокола.

РЖД планирует к 2023 году увеличить парк работающих на сжиженном природном газе магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов суммарно с трех до 22 единиц, сообщил РБК представитель компании, не сообщив, сколько будет это стоить. Он отказался комментировать неподписанные директивы правительства об обязательствах госкомпаний по переводу транспорта на газ.

Представители «Роснефти», «Газпром газомоторное топливо», «Россетей», «Росатома» и «Ростеха» на запрос не ответили. Представитель Козака не стал комментировать итоги совещания.