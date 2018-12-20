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Бизнесмен Бурдинский задержан по подозрению в хищении 15 млн. На них претендовала госкорпорация «АСВ»

Бывший гендиректор разорившейся реставрационной компании «Коринф» Игорь Бурдинский задержан в Следственном комитете Петербурга. Его подозревают в мошенническом выводе активов.

Как стало известно «Фонтанке», Бурдинского задержали на двое суток после допроса вечером 19 декабря в качестве подозреваемого. По мнению следствия, он причастен к хищению 15 млн рублей.

Бурдинский стал гендиректором «Коринфа» в октябре 2016 года. К тому времени было известно, что Рускобанк планирует подать к компании иск о банкротстве за невыплаченный долг 200 млн рублей по кредиту. Заявление о таком намерении банк подавал еще в мае 2016-го. Очевидно, все имущество «Коринфа» ушло бы в конкурсную массу.

В активах реставраторов значилась дебиторская задолженность – сумма долгов, причитавшихся компании от ее контрагентов – в размере 15,1 млн рублей. По версии следствия, Бурдинский через неделю после назначения на должность гендиректора заключил с юридическим центром «Гарант» договор уступки прав на «дебиторку» и тем самым вывел ее из активов «Коринфа», а сам получил от «Гаранта» гонорар 300 тысяч рублей. В СК считают, что на подписание договора Бурдинский не имел полномочий, так как директором он стал якобы через фальсификацию сведений в ЕГРЮЛ.

Рускобанк ожидаемо подал на банкротство «Коринфа», компания признана несостоятельной в мае 2017 года. В отношении нее открыли конкурсное производство, последним решением Арбитражного суда Петербурга и области оно продлено до апреля 2019 года. Конкурсный управляющий все еще формирует конкурсную массу для расплаты с кредитором.

Формально претендентом на имущество «Коринфа» по-прежнему числится Рускобанк. Но так как у него отозвали лицензию и ввели процедуру банкротства, то управляет организацией в настоящее время госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Она тоже формирует конкурсную массу банка, и долг «Коринфа» ей бы пригодился. Согласно последнему отчету о ходе конкурсного производства, датированному 30 ноября 2018 года, остаток денежных средств Рускобанка составляет 202 млн рублей, 58 долларов и 3 тыс евро.

Бурдинский стал известен в Петербурге как владелец конструктивистской фабрики «Красное Знамя». Это второе его уголовное дело о мошенничестве. Первое слушается в Куйбышевском райсуде, по нему мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, предпринимателю не избиралась.

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