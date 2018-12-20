Глава МИД Австрии: Нет доказательств причастности РФ к делу Скрипалей

Австрия отказалась высылать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей" в Великобритании, потому что не было предоставлено убедительных доказательств причастности России к этому делу. Об этом заявила министр иностранных Австрии Карин Кнайсль в опубликованном в интервью австрийскому телеканалу Servus TV.

"Тот факт, что в марте – апреле мы приняли решение в правительстве не высылать российских дипломатов, был связан, во-первых, с тем, что нам не предоставили убедительных доказательств [причастности России к делу семьи Скрипалей]. Во-вторых, это не наша традиция – высылать дипломатов", – отметила Кнайсль, передает ТАСС.

18 августа Путин посетил церемонию бракосочетания Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия по пути на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Президент России подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.