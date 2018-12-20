Глава МИД Австрии: Нет доказательств причастности РФ к делу Скрипалей
Австрия отказалась высылать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей" в Великобритании, потому что не было предоставлено убедительных доказательств причастности России к этому делу. Об этом заявила министр иностранных Австрии Карин Кнайсль в опубликованном в интервью австрийскому телеканалу Servus TV.
"Тот факт, что в марте – апреле мы приняли решение в правительстве не высылать российских дипломатов, был связан, во-первых, с тем, что нам не предоставили убедительных доказательств [причастности России к делу семьи Скрипалей]. Во-вторых, это не наша традиция – высылать дипломатов", – отметила Кнайсль, передает ТАСС.
18 августа Путин посетил церемонию бракосочетания Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия по пути на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Президент России подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, на этом основании он обвинил Москву в причастности к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт- Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена не будет высылать дипломатов РФ из-за дела Скрипаля, потому что Австрия хочет сохранить каналы для диалога с Россией. При этом решение о массовой высылке российских дипломатов было принято странами Европы, США, Канадой и Украиной. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отмечала, что Великобритания и Организация по запрещению химического оружия не представили 100% доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия придерживается отказа от высылки российских дипломатов.