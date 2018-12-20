Белый дом США: Трамп не информировал Эрдогана о решении вывести войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп не информировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заранее о своем решении вывести войска США из Сирии, проинформировал постфактум, заявил журналистам высокопоставленный сотрудник администрации.

"Президент (Трамп) и президент Эрдоган общаются регулярно. Президент принял свое собственное решение, это не то, что он обсуждал с президентом Эрдоганом. Он проинформировал президента Эрдогана о своем решении. Это будет важным вопросом для Турции", – сказал чиновник.

Нескольно часов назад Белый дом объявил, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ -прим.ред.) не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что все сотрудники госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.