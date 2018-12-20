Доллар по 70 и падение цен на нефть: чем грозит России дальнейшее «закручивание гаек» от ФРС США

Федеральная резервная система США заявила о четвертом за год повышении ставки. Рядовые россияне почувствуют это через удешевление рубля по отношению к доллару и рост цен на услуги и товары, особенно импортные.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

В 2018 году ФРС последовательно поднимала базовую процентную ставку четыре раза— в марте, июне, сентябре и теперь в декабре. В итоге, с уровня 1,25-1,5% в начале года к концу она прыгнула до отметки в 2,25-2,5%. В регуляторе 19 декабря объяснили, что решение принято «на фоне уже существующих и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции».

- Повышение ставки ФРС происходит на фоне ускорения темпов инфляции и в условиях дальнейшего роста инфляционного давления выглядит совершенно необходимым, – согласилась Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка». – А анонсированное снижение числа повышений в 2019 году с трех, до двух, аналитики и вовсе оценили как положительный сигнал. Но это не значит, что ФРС сменила «ястребиную» позицию на «голубиную», и рынкам больше нечего опасаться.

Американская экономика держится на кредитах, и чем они дороже, тем выше издержки компаний, – а значит, меньше прибыль. Высокая ставка означает дорогой доллар, активы, номинированные в нем, начинают корректироваться, и это повлияет на всю мировую экономику, пояснила последствия повышения Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари».

По её словам, заемные средства для нерезидентов в американских кредитных организациях возрастут в цене, приведут к росту издержек и, как следствие, – к росту цен на товары и услуги. Рост ставки в долгосрочной перспективе поспособствует укреплению доллара. Для рубля и других валют развивающихся стран – это негатив и дополнительное давление. Рядовые россияне почувствуют это через удешевление рубля по отношению к доллару и соответствующий рост цен.

Продолжившееся ужесточение монетарной политики американским регулятором позволит и дальше снижать привлекательность развивающихся рынков для глобальных инвесторов, сделав более интересным долговой рынок Старого Света. Такой тренд уже в 2018 году негативно сказался и на российском долговом рынке, существенным образом снизив спрос на новые выпуски облигаций федерального займа со стороны иностранных фондов, поделился наблюдением аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

По его мнению, до тех пор, пока Федрезерв США продолжит «закручивать гайки», американская валюта будет оставаться более привлекательной по отношению к ее основным коллегам, и возвращения нерезидентов на рынок отечественного долга в ближайшей перспективе ждать не стоит. Более того, если учитывать, что в перспективе по пути ФРС собираются пойти ЕЦБ и Банк Японии, то вложения в активы «рискованных рынков» вроде России на долгосрочную перспективу становятся еще менее привлекательными.

Более того, российский рынок в этом плане еще и имеет дополнительную нагрузку в виде «санкционного негатива» - истеблишмент США постоянно напоминает об уже готовых санкционных пакетах и продолжает угрожать формированием новых санкций по керченскому направлению. (Сегодня же стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Анатолия Чепиги и Александра Мишкина и еще 16-ти человек, пятеро из которых имеют привязку к Петербургу).

Откачка ликвидности может оказать давление на цены «черного золота», которые по причине высокой спекулятивной составляющей в какой-то момент могут обвалиться ниже $50 за баррель, считает Дроздов.

С пессимистичным для нефти сценарием согласен и Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». По его мнению, объективные перспективы роста цен на нефть появятся не раньше 2019 года, когда рынки смогут оценить уровень выполнения сделки ОПЕК+. А до этого момента им будут править спекулянты и для них ужесточение ставки ФРС США – хороший повод сыграть на понижение.

– В условиях сегодняшнего дня в нефти все еще сохраняется высокая доля спекулятивных настроений, которые позволяют рыночному негативу беспрепятственно распространятся и на нефтяной рынок, оказывая давления на ценовую конъюнктуру, – спрогнозировал аналитик.

Кроме того, постоянное повышение различных акцизов, налогов и сборов в РФ уже привели к спаду деловой активности российских компаний, а дорогие кредиты и сильно упавший курс рубля ставят отечественный бизнес, работающий на внутреннем рынке, на грань рентабельности, вынуждая предприятия заниматься оптимизацией расходов в ущерб инвестициям в новые проекты, обрисовал ситуацию Дроздов.

В связи с этим, по его мнению, рост отечественной экономики, по самым оптимистичным оценкам в 2019 году составит от 0,5% до 1%, а курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 65 — 70 рублей за доллар, с возможным выходом к отметке 75; инфляция может вплотную приблизится к двузначной отметке.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»