СМИ узнали о попытках Пентагона отговорить Трампа от вывода войск из Сирии

Сотрудники Пентагона негативно относятся к плану президента США Дональда Трампа полностью вывести американских военных из Сирии и пытались повлиять на его решение, сообщает 19 декабря газета The New York Times.

"Сотрудники Пентагона утром пытались отговорить президента от такого решения", – пишет издание.

"Они уверяли, что такой шаг предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции", – подчеркивается в сообщении газеты.

При этом один неназванный американский чиновник заявил, что вывод войск с территории Сирии будет проведен частями в течение нескольких недель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ (Исламское государство, запрещено в РФ- прим.ред.) в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.