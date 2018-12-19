“Теплосеть Санкт-Петербурга” успела поменять трубу на Большевиков до ночи

Четыре метра аварийной трубы поменяли теплоэнергетики на проспекте Большевиков в Петербурге, где в зону аварии попали 500 зданий. Аварийная бригада уложилась за несколько часов, хотя на работы отводятся сутки.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, к восьми часам вечера 19 декабря трубу метрового диаметра возле 2 дома по проспекту Большевиков заварили. После этого в нее начали заливать кипяток и восстанавливать циркуляцию.

Ранее сообщалось, что жителям 500 зданий придется ночевать в остывших квартирах, работы должны были закончиться только к девяти утра следующего дня.