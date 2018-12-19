Под американские санкции попали еще 18 россиян, в том числе Мишкин и Чепига. Среди них пятеро жили в Петербурге

Минфин США ввел санкции в отношении подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Анатолия Чепиги и Александра Мишкина и еще 16-ти человек, пятеро из которых имеют привязку к Петербургу. В список также попало связанное с РИА ФАН, которое относят к медиаимперии Евгения Пригожина, издание USA Really и его главный редактор.

Фамилии, даты рождения и паспортные данные 19 декабря опубликованы на сайте Минюста США. 15 человек из списка ведомство связывает с ГРУ, по информации «Фонтанки» большинство из них военные, двое указывают местом проживания штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны на Хорошевском шоссе, 76. Это Олег Сотников, ранее работавший в петербургском филиале Ростелекома, и Алексей Потемкин. В списке также Борис Антонов, Анатолий Ковалев, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец , Виктор Нетыкшо, Александр Осадчук, Евгений Серебряков и Иван Ермаков. Николай Козачек, по данным нашего издания, живет в Петергофе, Алексей Лукашев в Славянке, жилплощадь предоставлена по договору социального найма от Минобороны.

Некоторые из этих фамилий звучат не впервые, в июле этого года США заочно предъявили им обвинения во взломе в 2016 году компьютеров Демократической партии и кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Под санкции также попали Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Ранее расследователи The Insider и Bellingcat сообщали, что это настоящие имена подозреваемых в отправлении Скрипалей Руслана Боширова и Александра Петрова.

В списке Минфина упоминание Петербурга встречается дважды – под санкции попала Елена Хусяйнова, ведомство связывает ее с LLC Concord Management and Consulting Евгения Пригожина, в октябре Хусяйнову заочно обвинили в участии в сговоре c целью вмешательства в промежуточные выборы в США

Главный редактор дочернего проекта РИА ФАН в США Александр Малькевич попал под санкции после задержания в аэропорту Вашингтона в ноябре этого года. Его спрашивали о вмешательстве в выборы США 2016 года и знакомстве с людьми из санкционного списка.

Также в списке оказался Виктор Бояркин, который ранее возглавлял службу безопасности Rusal Олега Дерипаски. Сама компания в ближайшее время будет вычеркнута из списка.