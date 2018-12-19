"Газпром" готов забронировать 90% мощности "Турецкого потока" в Болгарии

Российская компания "Газпром" готова забронировать около 90% мощности газопровода "Турецкий поток" на территории Болгарии.

Как сообщает ТАСС со ссыылкой на Болгарское национальное телевидение, об этом в среду на заседании Комиссии по энергетическому и водному регулированию, где рассматривался проект строительства болгарской части газопровода, сообщил представитель российской фирмы Дмитрий Грачев.

Он отметил, что нормы доходности будущего газопровода завышены, что может привести к росту тарифов по прокачке газа. Болгарское телеграфное агентство дополняет, что все расходы по созданию дополнительной газопереносной сети могут быть обеспечены длительной арендой мощностей нового газопровода.

До конца года компания "Булгартрансгаз" намерена открыть электронную биржу по торговле природным газом. Интерес к участию в бронировании мощностей в рамках проекта по расширению национальной газотранспортной сети Болгарии проявил российского газовый холдинг.

"Газпром" внимательно следит за развитием проекта по расширению национальной газотранспортной сети Болгарии, реализуемого компанией "Булгартрансгаз" на участке от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы, и заинтересован в реализации этого проекта. "Газпром" планирует принять участие в процедуре бронирования мощностей, однако решение будет приниматься с учетом условий бронирования, которые будут известны с объявлением начала третьей фазы процедуры.

Чтобы сохранить газовый транзит, Болгария намерена инвестировать более 2,8 млрд левов (около €1,4 млрд) в строительство дополнительной инфраструктуры в соответствии с планами развития в регионе новых газовых потоков. Основная часть средств будет вложена в газопровод с Сербией протяженностью 484 км, строительство двух компрессорных станций и газопровода в 11,5 км от болгаро-турецкой границы до компрессорной станции "Странжа".