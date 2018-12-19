Войска США и Франции выходят из сирийского района Манбидж

Силы США и Франции начали покидать свои позиции в районе города Манбидж на севере Сирии, сообщил РИА Новости источник близкий к арабо-курдским формированиям "Сирийских демократических сил".

"Силы США ушли с позиции Аль-Казия в городе Аль-Шуюх к востоку от Манбидж и со своих позиций в деревне Аль-Ашек в окрестностях города Тель-Абъияд в направлении американской базы в расположенной в городе Эйн-Исса в провинции Ракка, готовясь к полному выводу из Сирии", – сказал источник.

По словам собеседника агентства, французские военнослужащие также покинули ряд своих позиций в районе Манбидж в провинции Алеппо и Эйн-Исса в провинции Ракка.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали вывод войск из Сирии. О том, что США одержали победу над ИГ (запрещенной в РФ террористической организацией – прим.ред.) ранее написал в твиттере президент США Дональд Трамп. Он отметил, что это была единственная причина, по которой американские войска находились в Сирии.