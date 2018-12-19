Марин и Жан-Мари Ле Пен примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме

Президент французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен примет участие в пленарном заседании V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом рассказал сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров по итогам деловой встречи с Марин Ле Пен, сообщает пресс-служба «Деловой России» 19 декабря.

Встреча состоялась 19 декабря в рамках официального визита делегации «Деловой России» и оргкомитета форума в Париж. В ходе встречи стороны обсудили негативное влияние антироссийских санкций на экономику ЕС, а также участие французской делегации в V ЯМЭФ, который пройдет в Крыму 17-20 апреля 2019 года.

«Марин Ле Пен еще раз подтвердила, что последовательно выступает за снятие антироссийских ограничений, поскольку они вредят экономике и, по сути, являются средством давления на Россию», — говорится в сообщении.

«В ходе встречи мы сделали приглашение от лица организационного комитета и получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать 19 апреля в пленарном заседании этого форума. Также Луи Алио как вице-президент "Национального объединения" обязательно будет принимать участие», — приводятся в сообщении слова Андрея Назарова.

По словам Луи Алио, нет никаких причин для продления антироссийских санкций, а партия выступает за установление мирных и конструктивных отношений с Россией.

Визит Марин Ле Пен в Крым продлится один день, поскольку она будет занята предвыборной кампанией в Европарламент, Луи Алио пробудет на форуме все три дня.

Андрей Назаров сообщил, что стороны также договорились провести в следующем году во Франции салон крымского вину и открыть магазин французского вина в Крыму. Помимо этого, Андрей Назаров и Луи Алио договорились о формировании крупной делегации французских бизнесменов для делового визита в Башкирию в марте 2019 года для выстраивания экономических отношений в различных отраслях, в первую очередь, в сельском хозяйстве.

Кроме того, в рамках официального визита делегации оргкомитета форума состоялась встреча Андрея Назарова с депутатом Европарламента Жан-Мари Ле Пеном. Отмечается, что на встрече политик осудил санкционную политику ЕС. Назаров в свою очередь пригласил его посетить ЯМЭФ.

«Жан-Мари Ле Пен согласился и сказал, что с радостью приедет на форум, если здоровье ему позволит. Он также выразил желание встретиться с президентом России и был бы рад, если это получится сделать в Крыму в рамках Ялтинского форума», — сказал Назаров.