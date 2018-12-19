Путин снял ограничения на предоставление в России политического убежища

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым снимаются ограничения, которые не позволяли предоставлять убежище политическим беженцам, но решения о предоставлении убежища будут приниматься индивидуально, сообщает 19 декабря пресс-служба Кремля.

Отмечается, что порядок предоставления Россией политического убежища был утвержден в 1995 году указом президента, а в 1997 году он был дополнен отдельными положениями. Указом были определены условия и обстоятельства, при которых иностранец не мог обратиться с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

«Подписанный президентом Российской Федерации указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам. При этом, безусловно, решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов Российской Федерации», — говорится в сообщении.