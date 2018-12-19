"Церковь уже не церковь, она становится политической партией". Митрополит Молдавии осудил киевских раскольников

Митрополит Молдавии Владимир считает, что на Украине церковь превращают в политическую партию и возникающий из-за этого конфликт затрагивает многих православных патриархов.

"Нехорошо, что на Украине в церковную сферу вмешивается политика, если вмешивается политика, то церковь уже не церковь, она становится политической партией. Я надеюсь, что мы все, и в Молдавии, и в других странах, будем молить Господа, чтобы он послал мир и мудрость иерархам, священникам и верующим, вовлеченным в этот конфликт", – сказал митрополит 19 декабря журналистам.

Он отметил, что в конфликт вовлечены "многие православные патриархи" и разрешить ситуацию получится только общими усилиями.

Ранее, 28 ноября митрополит Молдавский обратился с письмом к президенту Украины с просьбой повлиять на намерение Министерства юстиции Украины отменить решение о передаче монашеского комплекса – Лаврского Успения Божией Матери из Почаева, Тернопольская область, в православную церковь Украины под покровительством митрополита Онуфрия. "Мы с тревогой следим за соседями и глубоким кризисом, в котором разоблачается украинская церковь, подталкиваемым к братоубийственной абсурдности религиозных потрясений", – написал тогда митрополит Кишинёва и всей Молдавии Владимир.