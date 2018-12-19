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Финансы
19.12.2018 22:12
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Федрезерв США повысил базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 2,25-2,5%, говорится в среду в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"При определении сроков и размера будущих корректировок целевого диапазона для ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать реализованные и ожидаемые экономические условия относительно его максимальной цели занятости и его симметричной 2-процентной цели инфляции. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели состояния рынка труда, показатели инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях", – говорится в пресс-релизе регулятора.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп резко и образно критиковал намерение ФРС повысить базовую ставку. «Невероятно, что при очень сильном долларе, фактическом отсутствии инфляции, при том, что мир вокруг нас рушится, Париж в огне и Китай ослабляется, ФРС рассматривает возможность еще одного повышения процентной ставки. Прими победу!» — написал Трамп на своей странице в Twitter 17 декабря.

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