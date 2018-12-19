Компании Дерипаски преобразились и могут выйти из-под американских санкций. Имущество миллиардера останется заблокированным

Минфин США намерен снять санкции с компаний En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней. Бизнесу миллиардера Олега Дерипаски помогла реструктуризация.

Департамент казначейства Управления по контролю за иностранными активами Минфина США уведомил Конгресс о намерении прекратить санкции в адрес трех российских компаний, документ опубликован на сайте ведомства. En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» изменили корпоративное управление, снизили долю самого Дерипаски до менее чем 50%. Половина совета директоров En+ будет состоять из американских и британских граждан, ушел в отставку и председатель совета директоров «Русал».

При этом Дерипаска и ведущие с ним бизнес иностранцы остаются под санкциями, равно как и его имущество.

Компании миллиардера попали в список 6 апреля этого года, вместе с ним там оказались еще 24 физических и 14 юридических лица. Попадание под санкции означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Инвесторы должны были избавиться от акций, долговых инструментов и разорвать с этими организациями контракты. В октябре срок выхода из активов En+ и «Русал» был продлен.